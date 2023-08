Bénin: François Ngoumou, nouvel entraineur des Requins de l’Atlantique

-Publicité-

Le club béninois des Requins de l’Atlantique a officialisé l’arrivée du technicien camerounais, François Ngoumou, qui s’est engagé pour deux ans sur le banc des « Awissa wassa ».

C’est officiel: François Ngoumou est le nouvel entraineur des Requins de l’Atlantique. Le technicien camerounais s’est engagé pour deux saisons avec les « Awissa wassa ». Avec cette alliance fraîche, il entreprendra une mission d’envergure pour guider l’équipe vers de nouvelles performances. Sa première séance d’entraînement avec ses nouveaux poulains est d’ores et déjà programmée, prévue pour ce mardi à partir de 9 heures, sur le terrain du campus d’Abomey Calavi.

François Ngoumou apporte avec lui une riche expérience, forgée notamment lors de son passage à Coton Sport de Garoua. Son règne là-bas s’est avéré fructueux, avec à la clé deux championnats consécutifs et une victoire en Coupe du Cameroun en qualité de consultant au sein du staff technique. Le Bénin devient la toile de fond de son premier défi en tant qu’entraîneur en dehors des frontières camerounaises, marquant ainsi le début d’un nouveau chapitre dans sa carrière.

L’arrivée de François Ngoumou aux Requins FC de l’Atlantique porte avec elle l’espoir d’une nouvelle ère de succès et de progrès pour le club. En tant qu’expert du jeu, Ngoumou apporte son bagage technique et son engagement à l’évolution du football béninois. Les supporters et les passionnés de football dans la région attendent avec impatience les fruits de cette collaboration fraîchement entamée.

