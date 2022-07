Bénin – France: Emmanuel Macron attendu à Cotonou (officiel)

Le président de la République francise, Emmanuel Macron, se déplacera à Yaoundé, Cotonou et Bissau du 25 au 28 juillet 2022, a annoncé ce jeudi, la présidence française.

C’est désormais confirmé. Le président Francais Emmanuel Macron sera en visite au Bénin dans les tous prochains jours. Si, jusque-là, les autorités béninoises ne confirment pas l’information et l’ambassadeur de France au Bénin est aussi dubitatif sur le sujet, l’Elysée a levé toute équivoque, confirmant la visite annoncée du chef de l’Hexagone au Bénin.

D’après la présidence française, Emmanuel Macron, se déplacera à Yaoundé, Cotonou et Bissau du 25 au 28 juillet 2022. Ce déplacement en Afrique, le premier depuis la réélection d’Emmanuel Macron en avril, aura notamment pour thèmes la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine, les enjeux de production agricole et les questions sécuritaires, selon la présidence.

En effet, Emmanuel Macron devrait atterrir à Yaoundé le 25 juillet, aux environs de 20 heures, et séjourner à l’hôtel Hilton. Les dossiers économiques seront bien sûr au menu des discussions, alors qu’une rencontre avec le patronat, dirigé par Célestin Tawamba, est prévue, selon Jeune Afrique.

Pour l’heure, l’objet, la durée et la date précise de la visite du président Macron à Cotonou restent inconnus. Ce déplacement intervient dans un contexte où, le Bénin fait face aux attaques terroristes et la France est en pleine réorganisation de son dispositif militaire au Sahel, après avoir été mise à la porte par les autorités militaires de la transition au Mali.

Relations tendues entre Cotonou et Paris

Il faut rappeler qu’en dehors du Mali, les relations entre la diplomatie béninoise et celle Française ne sont pas aussi au beau fixe. Et pour cause, les élections présidentielles d’Avril 2021 au Bénin et les emprisonnements des opposants Reckya Madougou et Joël Aïvo à de lourdes peines. En effet, dans sa correspondance en date du 12 mai 2021, Emmanuel Macron n’a pas daigné féliciter son homologue béninois qui selon la Cour constitutionnelle avait remporté la présidentielle avec plus de 86% des voix.

Comme une réponse du berger à la bergère, au soir des élections législatives du 19 juin 2022 en France, le président béninois Patrice Talon a adressé un message à son homologue français Emmanuel Macron. Pour beaucoup, Patrice Talon a profité de l’occasion pour régler ses comptes avec Emmanuel Macron.