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Bénin: fin de peine pour le cyberactiviste Steve Amoussou, alias « Frère Hounvi »

Bénin : Fin de peine et libération du cyberactiviste Steve Amoussou, alias « Frère Hounvi »

Edouard Djogbénou
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Bénin: fin de peine pour le cyberactiviste Steve Amoussou, alias « Frère Hounvi »
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​Fin de privation de liberté pour Steve Amoussou. Le cyberactiviste béninois a fini de purger sa peine ce jeudi 20 août 2026.

Selon les informations rapportées par Bip Radio. Il a achevé sa condamnation à deux ans de prison ferme prononcée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

​L’affaire avait suscité une vive émotion et de nombreuses réactions lors de son déclenchement en août 2024. Interpellé le 12 août 2024 à Lomé, au Togo, dans des conditions controversées, Steve Amoussou avait été ramené au Bénin avant d’être présenté au procureur spécial de la CRIET. Il avait ensuite été placé sous mandat de dépôt le 20 août 2024.

​Au cœur du dossier, le parquet spécial le poursuivait pour harcèlement par voie électronique, initiation et diffusion de fausses nouvelles ainsi que provocation directe à la rébellion.

La justice le présentait comme le visage derrière le pseudonyme « Frère Hounvi », célèbre pour ses chroniques d’opposition virulentes contre le pouvoir du président Patrice Talon, une attribution que l’intéressé a toujours contestée.

Parcours judiciaire devant la CRIET

​Le 2 juin 2025, la juridiction spéciale l’avait condamné en première instance à deux ans de prison ferme et à une amende, après avoir requalifié les faits en « injure avec motivation politique » et diffusion de fausses nouvelles.

​En décembre 2025, la chambre des appels de la CRIET a confirmé la peine de deux ans d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de deux millions de francs CFA, tout en réintégrant les qualifications initiales de harcèlement par communication électronique, diffusion de fausses nouvelles et incitation à la rébellion.

​Ayant purgé l’intégralité de sa peine privative de liberté, Steve Amoussou recouvre la liberté ce 20 août 2026, exactement deux ans jour pour jour après son placement sous mandat de dépôt.

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