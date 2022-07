Bénin: fin de la visite officielle, Emmanuel Macron n’est plus à Cotonou

La visite officielle du président français Emmanuel Macron au Bénin s’est achevée dans la soirée du mercredi 27 juillet 2022. Il a quitté Cotonou pour la Guinée-bissau comme l’indique son agenda.

Emmanuel Macron n’est plus à Cotonou. Le président français a pris son vol retour dans la soirée du mercredi 27 juillet, après ses échanges avec les jeunes étudiants de Sème City sur les questions liées au numérique. L’hôte de Patrice Talon a été raccompagné à l’aéroport par une délégation conduite par le ministre des affaires étrangères.

🇫🇷 🇧🇯 Départ de @CotonouAeroport dans la soirée de ce mercredi 27 juillet 2022 de S.E.M @EmmanuelMacron, Président de la République française au terme de sa visite de travail au Bénin les 26 et 27 juillet 2022. #BeninDiplomatie #Wasexo @Elysee pic.twitter.com/Zx3EJoM803 — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) July 27, 2022

Au Bénin, Emmanuel Macron a mené plusieurs activités comme annoncé dans son agenda. Arrivé à Cotonou le mardi 26, il a été reçu en tête-à-tête avec le président Patrice Talon dans la matinée du mercredi 27 juillet au Palais de la Marina. Cette rencontre a été plus tard élargie aux délégations, avant la conférence de presse conjointe.

Toujours dans les locaux de la Présidence du Bénin, Emmanuel Macron et sa suite ont visité l’exposition diptyque « ART DU BÉNIN, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI : DE LA RESTITUTION À LA RÉVÉLATION » – Trésors royaux et Art contemporain du Bénin.

Que retenir de la visite officielle d’Emmanuel Macron ?

La visite de travail au Bénin du président français a permis aux deux pays de réchauffer leurs relations diplomatiques. Plusieurs accords ont été signés pour renouveler et améliorer la collaboration entre Paris et Cotonou.

Comme on pouvait s’y attendre, la question sécuritaire a été au cœur des échanges des deux personnalités. En conférence de presse, le président Emmanuel Macron a promis que la France fera diligence pour répondre aux sollicitations du Bénin en matière d’acquisition d’armements. Il a rassuré le Bénin du soutien de la France, qui est aussi décidée à faire face au terrorisme.