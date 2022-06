Bénin: Fabien Farnolle dénonce l’égoïsme et l’indiscipline au sein des Écureuils

L’ancien international béninois Fabien Farnolle s’est prononcé ce lundi 13 juin 2022, après la double défaite des Écureuils dans le cadre des éliminatoires de la Can 2023. L’ex-gardien de buts à mis les pieds dans les plats en dénonçant l’égoïsme et l’indiscipline dans le rang de ses anciens coéquipiers.

Fabien Farnolle n’a pas encore digéré la défaite de l’équipe nationale de football face au Sénégal et au Mozambique. Plusieurs jours après cette double défaite, l’ancien portier des Écureuils est sorti de ses gonds pour cracher ses quatre vérités, à travers un message posté sur sa page Facebook.

Plusieurs de nos joueurs font passer leurs intérêts avant la sélection, mènent des vendettas etc…et sur les réseaux au lieu de se faire petit et répartir au travail..En bref, ils gênent la vie du groupe par leur attitude indisciplinaire et ainsi, influencEnt et Agissent en leur intérêt plutôt que de se concentrer sur le travail et la réussite de la sélection.

Fabien Farnolle