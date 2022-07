Bénin: Emmanuel Macron accueilli à l’aéroport de Cotonou

Le président Francais Emmanuel Macron est arrivé à Cotonou, au petit matin de ce mercredi 27 juillet 2022. Le chef de l’Etat francais va s’entretenir avec son homologue Béninois Patrice Talon, selon son agenda présidentiel.

Après le Cameroun où, il a passé 24 heures et a discuté de plusieurs sujets avec le président Paul Biya, le patron de l’Elysée, est arrivé ce mercredi, à Cotonou, deuxième étape de sa tournée africaine.

Sur la toute première image obtenue par BENIN WEB TV, on pourrait voir le patron de l’Hexagone entouré des ministres Béninois des Affaires Etrangères Aurélien Agbénonci, de la culture, Jean-Michel Abimbola et de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni.

Tête-à-tête Macron-Talon

Au Bénin, Emmanuel Macron aura un tête-à-tête avec son hôte Patrice Talon au palais de la Marina. Les questions de la sécurité, de la culture, sont entre autres, des sujets qui seront abordés par les deux dirigeants, dans un contexte de menaces terroristes au nord du Bénin.

Après les échanges, Emmanuel Macron et sa suite se rendront dans les salles de l’exposition des trésors royaux restitués par la France au Bénin. Il va revoir de plus près ces biens cultuels qui ont séjourné pendant plusieurs années au quai Branly à Paris.

La dernière étape de la visite officielle du président français se déroulera sur le site de Sèmè City où il abordera plusieurs questions.