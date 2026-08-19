Bénin : des étudiants de l’UAC en immersion dans les juridictions béninoises

Les 6 et 7 août 2026, des étudiants de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Abomey-Calavi ont participé à une visite d’immersion dans plusieurs institutions judiciaires du Bénin. Organisée avec l’appui du ministère de la Justice et de la Législation, l’initiative visait à rapprocher la formation universitaire des réalités professionnelles.

Pendant 48 heures, les étudiants ont découvert le fonctionnement de différentes structures intervenant dans l’administration de la justice. La sortie a été organisée par le bureau de l’Union d’entité de la Faculté de droit et de science politique, en collaboration avec le ministère de la Justice et de la Législation.

La visite a débuté au ministère de la Justice, où la délégation a été reçue par le garde des Sceaux, Yvon Détchénou. Celui-ci a invité les étudiants à tirer profit de cette expérience pour mieux connaître les métiers de la justice et orienter leurs choix professionnels.

Le ministre les a également encouragés à faire preuve de curiosité et à s’intéresser au rôle du ministère dans le fonctionnement de l’État. Il a notamment souligné l’importance de mieux comprendre une institution souvent moins visible que les juridictions, mais dont l’action concerne plusieurs domaines de la vie nationale.

De la Chancellerie aux juridictions

Le programme a conduit les étudiants au complexe judiciaire de Cotonou, qui abrite notamment la Cour d’appel de Cotonou, la Cour spéciale des affaires foncières ainsi que d’autres juridictions spécialisées. Ils se sont également rendus à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

La délégation a ensuite visité le Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo et le Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah. Ces différentes étapes leur ont permis d’observer l’organisation des juridictions et la répartition de leurs missions.

Les échanges avec les responsables et les professionnels des structures visitées ont porté sur les procédures judiciaires, le fonctionnement des juridictions et les exigences liées aux différents métiers du droit. Les étudiants ont également pu mieux comprendre le parcours d’un dossier, de la saisine de la juridiction jusqu’à son traitement et au prononcé de la décision.

Cette approche pratique complète les enseignements dispensés à la Faculté de droit et de science politique. Elle permet aux apprenants de confronter les connaissances acquises en amphithéâtre aux réalités institutionnelles et professionnelles du système judiciaire béninois.