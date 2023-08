Bénin: des boutiques fermées pour augmentation abusive du prix du gaz domestique

Des équipes de contrôle du Ministère du Commerce ont procédé à la fermeture de plusieurs boutiques de distribution de gaz domestique dans les départements du Mono et du Couffo. Plusieurs faits, dont l’augmentation abusive du prix, sont reprochés aux personnes mises en cause.

Une dizaine de points de vente de gaz domestique ont été mis sous scellés dans plusieurs localités du Mono et du Couffo, comme l’a rapporté La Nation. Il est reproché aux boutiques concernées de pratiquer la surenchère. Selon la Directrice départementale de l’Industrie et du Commerce (Dpic), ces points de vente ont délibérément et de façon fantaisiste augmenté le prix du gaz domestique.

Selon ses dires, les prix pratiqués sur le marché sont à la hausse par rapport au prix officiel. Elle a souligné que le gaz domestique est fixé à 795 FCFA/kg. En conformité avec ce prix, la petite bouteille de 6 kg devrait être vendue à 4 770 FCFA/kg et la grande bouteille de 12,5 kg à 9 937,5 FCFA.

Mais la tendance sur le marché est contraire à cette logique. Aujourd’hui, les Béninois achètent la petite bouteille de 6 kg à un prix qui varie de 5 000 FCFA jusqu’à 8 000 FCFA selon la zone géographique. Cette augmentation significative du prix du gaz a provoqué une certaine inquiétude parmi la population, surtout pour les ménages à faibles revenus qui dépendent beaucoup de ce combustible pour leurs besoins de cuisson.