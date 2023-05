Bénin – Criet: le journaliste Virgile Ahouansè fixé sur son sort ce jour

- Publicité-

Le verdict du procès de Virgile Ahouansè est attendu ce jeudi 25 mai 2023. A la dernière audience, le ministère public a requis 12 mois de prison avec sursis à l’encontre du journaliste et une amende de 500 mille FCFA.

Le journaliste Virgile Ahouansè et son co-accusé seront situé par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce jeudi. Poursuivis pour « diffusion par voie électronique de fausses nouvelles et complicité de diffusion », ils sont dans les mains de la justice depuis décembre 2022.

Si Virgile Ahouansè risque 12 mois de prison avec sursis et 500 mille FCFA d’amende, son co-accusé, le gardien de l’EPP Dowa pourrait écopé de 12 mois de prison dont 03 fermes. C’est ainsi que se résume la réquisition du ministère public contre les deux prévenus.

Virgile Ahouansè, Directeur de l’information de la radio Crystal News a été interpellé en décembre suite à la publication d’une enquête journalistique sur des faits supposés d’exécution extrajudiciaire. Selon le journaliste, les faits se seraient produits à l’EPP Dowa et une vingtaine de personnes auraient été abattues.

La Police avait démenti les informations de Virgile Ahouansè



Dans une déclaration de presse, le Porte-parole de la Police républicaine était monté au créneau pour démentir les informations contenues dans la production du journaliste Virgile Ahouansè. « Ces allégations colportent des faits inexacts », avait-il affirmé.

Selon le Porte-parole de la Police républicaine, ce qui s’était passé cette nuit-là n’est rien d’autre qu’un échange de tirs entre les forces de l’ordre et de présumés malfrats.

Lors des débats en audience, le Procureur a reproché à Virgile Ahouansè de n’avoir pas apporté les preuves des affirmations contenues dans son élément radiophonique.