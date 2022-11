Bénin: Cotonou accueille 300 maires francophones lors du prochain congrès de l’AIMF

Cotonou la capitale économique du Bénin va abriter en Octobre 2023 le prochain congrès de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF). La décision a été prise en marge du congrès tenu à Tunis le vendredi 18 Novembre dernier.

Le Maire de la Commune de Cotonou, Luc Atrokpo a participé le 18 Novembre dernier à Tunis, aux travaux du bureau de l’Association Internationale des Maires Francophones. En marge des travaux, le maire de Cotonou a tenu une séance de travail avec Anne Hidalgo, maire de Paris.

Le maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo et Anne Hidalgo, maire de Paris ont échangé sur l’organisation du prochain congrès de l’AIMF que Cotonou abrite en octobre 2023. L’organisation de ce prochain congrès sera l’occasion pour les deux ville (Cotonou et Paris) de signer un accord de coopération.

« Plusieurs entendent parler de la transformation du Bénin depuis l’avènement du régime du Président Patrice Talon, c’est ainsi une occasion pour mieux vendre Cotonou et le Bénin car on aura à accueillir plus 300 maires du monde entier », a ajouté Luc Atrokpo.

« Nous allons nous retrouver avec les maires de la Francophonie, ce qui représente environ 300 personnes qui vont travailler et échanger ensemble leurs bonnes pratiques grâce à l’énergie de la ville de Cotonou et à la volonté du maire de Cotonou de nous accueillir », a quant à elle indiqué le maire de Paris.