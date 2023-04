Bénin – Coopération: Patrice Talon envoie des émissaires à Mohamed Bazoum

- Publicité-

Après la visite au Bénin du Chef de l’Etat du Niger, SEM Mohamed Bazoum, le président Patrice Talon a envoyé mercredi 26 Avril 2023 au Niger, trois membres de son gouvernement à son homologue.

Trois émissaires du président Patrice Talon étaient ce mercredi 26 Avril 2023 au Niger où ils ont été reçus en audience par le président Mohamed Bazoum. La délégation officielle du Bénin est composée du Ministre d’Etat, chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané; du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et de la coopération, Romuald Wadagni et du Ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci.

Cette visite des émissaires du président Patrice Talon à Niamey fait suite à la visite de travail effectuée en Mars dernier par le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Selon le chef de la délégation béninoise, le ministre Abdoulaye Bio Tchané, cette visite s’inscrit dans la mise en œuvre concrète des accords entre les deux pays notamment sur la coopération portuaire et le transit des marchandises.

« Nous sommes venus rendre compte de tout cela au Président Mohamed Bazoum », a confié le ministre Abdoulaye Bio Tchané, selon des propos rapportés par 24haubénin.

Pour rappel, le président nigérien était au Bénin pour une visite de deux jours, le lundi 13 Mars 2023. Au cœur de cette visite, les questions sécuritaires mais aussi et surtout les questions économiques, étaient au cœur des échanges entre les deux chefs d’Etat. La réalisation du chantier de construction du pipeline Export Niger-Bénin était le point d’orgue de la visite.

Le pipeline Bénin-Niger de deux mille kilomètres, considéré comme le plus long d’Afrique, doit relier les puits de pétrole du gisement de l’Agadem, dans l’extrême-est du Niger, au port de Sème, dans le sud du Bénin, d’où sera évacué l’essence brut nigérien.