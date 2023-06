Bénin – Championnat national de cyclisme: Emmanuel Sagbo remporte l’édition 2023

L’édition 2023 du championnat national de cyclisme du Bénin a connu son dénouement ce dimanche 25 juin, avec le sacre d’Emmanuel Sagbo qui a remporté cette compétition. Un pari tenu par la FBC qui a inscrit le championnat au calendrier UCI.

Et c’est Emmanuel Sagbo qui remporte l’édition 2023 du championnat national de cyclisme du Bénin. Le cycliste a décroché le Graal au terme de deux jours de compétition qui comprenait les épreuves de Contre-la-montre et une course en ligne. Vainqueur au sprint, le tout nouveau champion du Bénin, coureur de Espoir Vélo Club de Cotonou, a devancé Émile Houeto de Sas Vélo club pour s’offrir le titre.

Un duel Sagbo-Soudji

Dans un duel fou qui a connu son point culminant dimanche et offert un spectacle sportif passionnant aux amoureux de course à vélo, les cyclistes ont dû faire preuve d’endurance, de stratégie et de vitesse pour se démarquer de leurs concurrents.

Lancée à Abomey, juste après le carrefour Sogon (faux départ, à place Goho), ce semi marathon à vélo qui aura connu la chute de quatre coureurs dont deux contraints à l’abandon, a été longtemps tenu par Romuald Soudji qui a pris le lead à hauteur de Toffo.

Finalement rattrapé, Soudji va laisser ses adversaires filer vers la ligne d’arrivée, notamment Emmanuel Sagbo qui a fait un sprint gagnant, à 500 Km de la fin de la course. Une victoire due à l’expérience, comme le confirmera le rouleur béninois. « C’est vrai, je ne suis pas un sprinter mais, j’ai essayé de faire un sprint pour gagner sinon je n’avais pas le choix en ce moment« , a confié le champion 2023, qui succède ainsi à Ricardo Sodjèdé, vainqueur de la précédente édition.

Six vainqueurs couronnés dans différentes catégories

Emmanuel Sagbo rejoint donc les cinq autres coureurs, couronnés dans les catégories féminine et masculine. Des performances remarquables salués par les techniciens de la FBC qui ont distillé de bons points aux rouleurs, notamment Charlotte Metoevi et Melvina Tankpinou fraîchement venues de l’Afrique du Sud ont fait parler leur bonne forme. Mais également, les juniors Exaudius Saïzonou et surtout Ted Jeroff Yao TOSSAVI, l’une des révélations du récent tour l’est qui a prouvé durant tout le parcours son endurance.

L’innovation majeure

L’inscription du championnat au calendrier UCI a été l’innovation. La FBC a tout fait pour respecter les exigences de l’UCI. Ce qui va permettre au pays d’obtenir des points et une belle vue sur les coureurs vainqueurs (six catégories). Toutefois un appel est à lancé aux parents pour permettre à leurs filles désireuses de faire du vélo. Le nombre reste encore infirme au niveau de ce genre.

Les résultats

Championnats Nationaux de Cyclisme Contre-la-montre

Junior Dame : TANKPINOU Melvina

Junior Homme : SAÏZONOU Exodus

U 23 Dame : METOEVI Charlotte

U 23 Homme : SOUDJI Romuald

Elite Dame : AHOUISSOU Hermione

Elite Homme : SOWOU Rémi

Championnats Nationaux de cyclisme Route

Junior Dame : TANKPINOU Melvina

Junior Homme : SAÏZONOU Exodus

U 23 Dame :METOEVI Charlotte

U 23 Homme : SOUDJI Romuald

Elite Dame : AHOUISSOU Hermione

Elite Homme :SAGBO Emmanuel

