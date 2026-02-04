Bénin: Chabi Yayi attendu ce mercredi devant la police judiciaire

Dans le cadre de l’enquête sur la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025, Chabi Yayi a été convoquée ce mercredi 4 février 2026 par la Police judiciaire pour être entendue sur des éléments liés à cette affaire.

Dans le cadre de l’enquête sur la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025, Chabi Yayi a été convoquée ce mercredi 4 février 2026 par la Police judiciaire pour être entendue sur des éléments liés à cette affaire.

La convocation intervient alors que les investigations se poursuivent autour des circonstances de la mutinerie déjouée fin 2025. L’audition de Chabi Yayi s’inscrit dans la phase d’élargissement des investigations, visant à recueillir des témoignages et à analyser des éléments matériels et logistiques potentiellement en lien avec le dossier.

Cette convocation intervient dans un contexte où plusieurs personnalités civiles et militaires ont déjà été entendues ou poursuivies dans le cadre de l’enquête ouverte après les événements du 7 décembre, qui avaient secoué.

Publicité

La Police judiciaire n’a pas encore communiqué de manière détaillée sur les suites envisagées à l’issue de cette audition, qui pourrait éclairer de nouveaux aspects de l’enquête.

Fils de l’ancien président Boni Yayi, Chabi Yayi est membre du bureau politique du parti de l’opposition Les Démocrates.