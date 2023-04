Bénin: « Ce serait une erreur monumentale de raser toute l’équipe », Jimmy Adjovi-Boco

L’ancien international béninois, Jimmy Adjovi-Bocco, suggère une reconstruction progressive des Guépards du Bénin, qui enchaînent les contre performances dans les éliminatoires de la CAN 2023 avec zéro victoire en quatre sorties.

Tenus en échec à Cotonou au stade Général Mathieu Kérékou (1-1), les Guépards n’ont également fait qu’un score de parité en déplacement à Kigali (1-1), lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023. Une mauvaise opération pour les Béninois qui ont presque dit adieu à la compétition, à deux journées de la fin des phases qualificatives.

De quoi remettre sur le tapis la question de la reconstruction de l’équipe. Avec un effectif dont la moyenne d’âge dépasse les 30 ans et surtout truffé de joueurs qui ne peuvent plus disputer les 90 minutes, difficile d’espérer un meilleur résultat. Beaucoup suggèrent d’ailleurs de se débarrasser des vieux dinosaures du groupe, notamment Khaled Adenon et Stéphane Sessegnon, les plus anciens de l’effectif.

Sur la question, Jimmy Adjovi-Boco s’est voulu très lucide. « Pour moi, ce serait une erreur monumentale de raser toute l’équipe pour la remplacer par des jeunes. (…) On doit continuer avec quelques anciens tout en intégrant progressivement les jeunes afin de constituer une équipe jeune et compétitive », a laissé entendre le conseiller technique du Ministre des sports, interrogé par la Radio Nationale du Bénin.

L’ancien international béninois s’est d’ailleurs dit très bluffé par l’intégration rapide des U20 convoqués: « J’étais agréablement surpris par leur intégration. Je fais partie de ceux qui ont suggéré à l’entraîneur de jeter un œil sur les jeunes ».

Pour ses deux dernières journées (5è et 6è), le Bénin défiera le Sénégal et le Mozambique, respectivement en juin et en septembre. Pour ces deux matchs, Steve Mounié et ses coéquipiers n’ont vraiment plus leur destin entre leurs mains et devront non seulement prendre les six points mais espérer également des faux pas de leurs concurrents pour atteindre la phase finale. Une mission impossible?