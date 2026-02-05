Bénin: bilan humain de l’accident survenu ce jeudi à Malanville

De nouveaux éléments sont connus sur le grave accident de la circulation survenu dans la matinée de ce jeudi à Malanville, dans le département de l’Alibori.

Le drame a fait un mort et plusieurs blessés, selon des informations recueillies par Fraternité FM. Le bilan provisoire fait état d’un décès. La victime est un passager du bus impliqué dans la collision.

Six autres personnes ont été blessées, dont le chauffeur du véhicule, grièvement atteint. Ce dernier a été évacué en urgence vers le Centre hospitalier départemental du Borgou pour une prise en charge spécialisée.

Le bus, qui transportait onze passagers, se rendait à Parakou au moment de l’accident.

Parmi les blessés figurent également une mère et son enfant, tous deux admis à l’hôpital de zone de Malanville. Selon les informations disponibles, l’état de santé de la majorité des passagers blessés serait jugé stable.

L’accident a également occasionné d’importants dégâts matériels. Le bus et le camion stationné, impliqué dans la collision, ont subi de sérieux dommages.

Alertées, les autorités locales se sont rendues sur les lieux.

Le maire de la commune de Malanville ainsi que le préfet du département de l’Alibori ont effectué le déplacement pour constater les faits, évaluer l’ampleur des pertes et exprimer leur soutien aux victimes et à leurs familles.

