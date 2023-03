Bénin: Aurélien Agbénonci reçoit les insignes de la Légion d’Honneur de la France

Après l’audience avec le chef de l’Etat, SEM Patrice Talon, la Secrétaire d’État française auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Chrysoula Zacharopoulou a remis les insignes de la Légion d’Honneur à Aurélien Agbénonci, ministre béninois des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération est honoré par la France. En visite d’Etat au Bénin depuis le mercredi 29 Mars 2023, la Secrétaire d’État française auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Chrysoula Zacharopoulou a remis, ce jeudi 30 mars 2023, les insignes de la Légion d’Honneur à Aurélien Agbénonci.

C’est à la faveur d’une cérémonie qui a eu lieu à la Résidence de France à Cotonou en présence de l’Ambassadeur Marc Vizy, des membres du gouvernement et autres personnalités. Selon la Secrétaire d’État française Chrysoula Zacharopoulou en visite de travail au Bénin, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci a contribué activement au renforcement de la relation d’amitié entre la France et le Bénin.

« C’est un grand serviteur de l’Etat béninois que nous honorons aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

La secrétaire d’Etat française n’a pas oublié de mentionner le brillant parcours connu par le premier diplomate béninois et le rôle qu’il a joué dans le long processus de restitution des 26 œuvres d’art par la France.

« Je me sens très honoré », a déclaré Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération après avoir reçu les insignes de la Légion d’honneur. Il a témoigné sa gratitude au président français Emmanuel Macron pour cette distinction. Il a aussi remercié le Chef de l’Etat béninois Patrice Talon qui lui a fait confiance », ainsi que ses collaborateurs et sa famille. « »Je voudrais vous assurer de mon engagement et de ma constante disponibilité à faire de la coopération entre nos deux pays, un modèle de partenariat exemplaire face aux multiples défis qui nous sont communs », s’est engagé le ministre béninois.

A noté que La Secrétaire d’État française auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou a été reçu en audience ce même jeudi par le président Patrice Talon.

L’audience qui a eu lieu en présence du ministre béninois de l’économie et des finances et son collègue des affaires étrangères et de la coopération a permis à la Secrétaire d’État française de faire le point du suivi des engagements pris par le Président Emmanuel MACRON lors de sa visite au Bénin les 27 et 28 juillet 2022.