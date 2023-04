Bénin: Andréas Hountondji rejoint les Guépards

-Publicité-

Après avoir longtemps décliné la main tendue de la Fédération béninoise de football, Andréas Hountondji a finalement accepté de rejoindre la sélection nationale. Le milieu offensif pourrait faire ses débuts avec les Guépards en juin prochain lors des éliminatoires de la CAN 2023.

L’effort continu de la fédération béninoise de football et dernièrement du sélectionneur Gernot Rohr a finalement porté ses fruits. Andréas Hountondji a dit « oui » à l’équipe nationale. Le joueur né en France a finalement accepté de porter les couleurs de son pays d’origine, après plus de trois ans de médiation.

L’attaquant, âgé de 20 ans, évolue actuellement en prêt à l’Us Orléans en national. Le petit géant, du haut de ses 1m90, est en contrat avec le SM Caen, une équipe qui évolue en Ligue 2 BKT (France). En onze matchs disputés cette saison avec les Sang et Or, le véloce attaquant a inscrit 6 buts et délivré une passe décisive.

Une bonne pioche donc pour Gernot Rohr qui pourrait compter sur ce jeune talent pour renforcer son secteur offensif, très éprouvé lors des dernières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Le néo Guépard devrait même faire ses premiers pas avec sa nouvelle famille en juin prochain, lors de la 5è journée des phases qualificatives de la Coupe d’Afrique.

Derniers de leur poule avec seulement deux points, les Béninois défieront le Sénégal au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Contre les Lions de la Téranga déjà qualifiés pour la phase finale, les Béninois doivent impérativement prendre les trois points de la victoire pour ne pas dire adieu au tournoi continental.

