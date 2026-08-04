Bénin: Abdoulaye Bio Tchané rassure le personnel de l’ex-Médiation de la République et dévoile les nouvelles orientations du CES

​Le président du Conseil économique et social (CES), Abdoulaye Bio Tchané, a dirigé ce lundi 3 août 2026 une première séance de travail avec l’ensemble du personnel civil et militaire de l’institution, en présence du deuxième vice-président, Pascal Essou.

Cette rencontre d’échanges, la toute première depuis l’installation de la huitième mandature, était élargie aux agents de l’ancienne Médiation de la République, désormais fusionnée avec le CES dans le cadre des réformes institutionnelles.

​Une intégration totale du personnel sous le signe de la sérénité

​Face aux inquiétudes suscitées par cette restructuration, Abdoulaye Bio Tchané a apporté des garanties claires quant à la situation administrative des travailleurs. Il a affirmé sans équivoque que l’ensemble des agents de la Médiation de la République est intégralement réintégré au sein du Conseil économique et social.

​Le président du CES a précisé que la reprise englobe l’actif et le passif de l’organe absorbé, soulignant sa volonté de conduire cette période de transition dans un climat de responsabilité, de sérénité et dans le respect strict des droits acquis.

​Un ancrage territorial renforcé et une institution de proximité

​Au-delà des aspects organisationnels, cette prise de contact a permis au président de l’institution d’exposer les nouvelles orientations stratégiques assignées au CES.

La vision présentée ambitionne de positionner la haute juridiction comme un acteur clé dans l’anticipation des enjeux nationaux, la promotion du dialogue citoyen et l’accompagnement des politiques publiques.

​Pour concrétiser cette orientation de proximité, Abdoulaye Bio Tchané a annoncé l’implantation du CES dans les douze départements du Bénin. Cette présence territoriale doit permettre une meilleure écoute des réalités locales et un relais plus direct des attentes des populations vers les pouvoirs publics.

En conclusion, il a exhorté les agents à faire preuve de discipline, de cohésion et d’esprit d’équipe pour porter avec succès cette nouvelle dynamique institutionnelle.