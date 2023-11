Bénin: 2 gaymans risquent 7 ans de prison pour avoir vidé des comptes Momo depuis la prison

- Publicité-

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) est en passe de donner son verdict dans une énième affaire de cybercriminalité. Cette fois-ci, il s’agit de prévenus un peu spéciaux. Déjà condamnés pour des faits de cybercriminalité, ils risquent à nouveau une lourde peine pour avoir vidé des comptes Mobile Money (MoMo) de plusieurs marchands depuis la prison.

Condamnés à 7 ans de prison et détenus à la prison civile de Missérété, ils ont clairement et malheureusement décidé de ne pas se repentir. Depuis leur cellule à la prison civile de Missérété, ils ont entrepris de vider des comptes Mobile Money en complicité avec un certain Wilfried et plusieurs policiers gardes pénitentiaires.

Selon le récit des faits, Wilfried, en liberté au moment des faits, aidait les deux cybercriminels à recueillir les données personnelles des marchands de Mobile Money. Selon Libre Express, le représentant du ministère public a indiqué que l’un des policiers gardes pénitentiaires avait même aidé l’un des cybercriminels à se procurer une voiture de marque depuis sa cellule.

Lourdes réquisitions…

Le ministère public a requis 7 ans de prison ferme contre les deux cybercriminels, Wilfried et le policier. Il a demandé au juge de reconnaître coupables les trois premiers pour « escroquerie via internet ». Quant au policier, il est accusé de « complicité d’escroquerie via internet ». Ils doivent également verser plusieurs millions au titre de dommages et intérêts au profit des victimes.

Dans ce même dossier, 15 autres prévenus, dont la femme et la grande sœur d’un cybercriminel, ainsi que 8 policiers gardes pénitentiaires, pourraient bénéficier d’une relaxe. Le ministère public a requis leur relaxe.