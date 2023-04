Bénin: Orden Alladatin réagit sur la campagne « 1 Giga Favi »

- Publicité-

Le député Orden Alladatin a réagi à l’initiative « 1 Giga Favi » à travers laquelle, les internautes et artistes béninois appellent les opérateurs GSM à revoir les forfaits internet à la baisse.

La hausse des coûts des forfaits internet et des appels dans les réseaux GSM au Bénin ne cesse de susciter des vagues d’indignation auprès des internautes et des artistes du pays. Après un temps de stagnation, la campagne « 1 Giga favi » a retrouvé une nouvelle vigueur suite à la mobilisation victorieuse des activistes ivoiriens qui ont réussi à faire échouer une initiative de hausse des prix de l’internet en Côte d’Ivoire.

Alors que les internautes béninois ne cessent d’exprimer leur frustration face au silence des députés béninois, contrairement à leurs homologues de la Côte d’Ivoire qui ont pris en charge la lutte pour une satisfaction, le député Orden Alladatin a enfin donné de la voix.

Interpellé par un internaute sur l’opération « 1GigaFavi » qui semble ne pas porter ses fruits jusqu’à présent, le député de l’Union Progressiste, le Renouveau Orden Alladatin, a déclaré qu’il était prêt à porter la voix des consommateurs à la condition d’avoir des données concrètes.

« Ceux et celles qui posent le problème doivent à mon avis documenter et dire en quoi le Bénin est plus cher que d’autres pays dans la sous-région. Je suis prêt à porter leur parole. Dans le rôle qui est le mien, il m’est impossible de me lancer dans un débat parce que tout le monde le fait sans avoir le minimum de documentation. Sur quoi vais-je me fonder pour argumenter ? » a-t-il écrit en réponse à un internaute.

Orden Alladatin, président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale pour le compte de la 9ème législature, a clairement exprimé sa volonté d’agir sur la question, mais a souligné la nécessité d’avoir des informations précises sur les coûts et les comparaisons avec d’autres pays de la sous-région.

