Bénin 1-1 Rwanda: Jodel Dossou revient sur la polémique sur la serviette

Dans une longue interview accordée ce weekend à radio Cotonou, Jodel Dossou est revenu sur le nul du Bénin contre le Rwanda (1-1) en éliminatoire de la CAN 2023. Et l’attaquant des Guépards a évoqué la polémique sur la serviette rwandaise.

Si le résultat du match Bénin-Rwanda (1-1) mercredi dernier, en troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023, a beaucoup fait parler au pays avec les multiples occasions vendangées par les Guépards, la polémique sur la serviette rwandaise a également été largement commentée.

En effet, lors de la rencontre, alors que les Béninois, menés 1-0, peinaient à revenir au score, un officiel de l’équipe locale est allé retirer la serviette du gardien rwandais dans ses cages. Quelques minutes plus tard, Steve Mounié a égalisé pour les siens en inscrivant un but à la 82ème minute. Une simple coïncidence ou le fruit du retrait de la serviette de Ntwari, la réalisation de l’attaquant brestois avait déclenché un tollé sur les réseaux sociaux avec des commentaires dans tous les sens.

Sur radio Cotonou, Jodel Dossou s’est également prononcé sur le sujet. Et l’attaquant béninois a assuré que les siens étaient concentré sur la rencontre face à l’équipe rwandaise. « Nous, on savait même pas pour cette affaire. Nous, on était concentré sur le terrain. On n’avait même pas vu cette scène. On était focus. Pour nous, il fallait gagner. Donc, franchement cette polémique, je ne sais pas d’où ça vient (…) En tout cas, l’idéale pour nous, c’était d’être revenu dans le match même si on n’a pas pu aggraver le score », a-t-il confié.

Pour rappel, Béninois et Rwandais s’étaient séparé sur un score nul (1-1). Un résultat qui n’arrange aucune des deux formations, toujours en bas du tableau dans le groupe L, loin derrière le Sénégal (premier avec 9 points) et le Mozambique (deuxième avec 4 points).