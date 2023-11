Bénin: 05 ans de prison requis contre deux jeunes pour cybercriminalité

- Publicité-

Deux jeunes sont poursuivis par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils risquent chacun 5 ans de prison pour des faits d’escroquerie en ligne.

Poursuivis pour escroquerie en ligne, deux jeunes gens risquent 5 ans de prison, dont 4 ans fermes, et un million de francs CFA d’amende. Libre Express rapporte que la police a découvert, lors des interpellations, 1 146 cartes SIM et plus de 500 pièces d’identité.

Contrairement à leurs déclarations lors des enquêtes préliminaires, les deux prévenus ont rejeté les faits à la barre. Ils n’ont donc pas reconnu les faits et ont plaidé non coupable.

Le mis en cause qui était en possession de plusieurs cartes SIM et pièces d’identité a déclaré à la Cour qu’il était en initiation à l’escroquerie via internet et qu’il ne l’avait encore jamais pratiquée.

Ils n’ont pas réussi à convaincre le ministère public. Dans sa réquisition, celui-ci a réclamé 5 ans de prison, dont 4 ans fermes, et un million de francs CFA d’amende contre les prévenus. Le dossier est mis en délibéré pour le 30 janvier 2023.