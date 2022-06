Bénin: 02 hommes poursuivis pour escroquerie en tontine

Deux responsables d’un groupe de tontine étaient à la barre ce mercredi 22 juin 2022 au tribunal de Cotonou. Ils ont été interpellés suite à une plainte les mettant en cause pour escroquerie.

Le trésoriers et le président d’un groupe de tontine sont accusés d’avoir escroqué des adhérents à hauteur de plus de deux millions de francs CFA. Les victimes sont au nombre de cinq et réclame respectivement 700 mille FCFA, plus d’un million de FCFA, 710 mille, 420 mille et 80 mille FCFA.

Devant les juges, les deux accusés ont dit avoir déjà retourné une partie de l’argent réclamé par les plaignants. Leur défense a plaidé pour une remise en liberté provisoire, mais les deux hommes ont été retournés en cellule en attenant d’être fixés sur leur sort le 27 juillet prochain.