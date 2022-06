Bénin 0-1 Mozambique: « on a dormi un peu et on a encaissé le but », Moussa Latoundji

Ce mercredi 08 juin 2022 au stade de l’Amitié de Cotonou, le Bénin a concédé sa deuxième défaite d’affilée dans le cadre des éliminatoires de la Can 2023. Face aux Mozambicains, les Écureuils n’ont pas pu renouer avec la victoire. Le sélectionneur Moussa Latoundji est désolé et tenté d’expliquer ce qui s’est passé.

Pour la deuxième journée des éliminatoires de la la Can 2023, les poulains de Moussa Latoundji avaient nécessairement besoin d’une victoire pour se repositionner dans la course. Malheureusement, ils se sont inclinés face à l’équipe du Mozambique. En analysant cette défaite, Moussa Latoundji trouve que ses joueurs ont un peu dormi.

Je pense qu’on était bien dans le jeu, mais on a dormi un peu et on a encaissé le but.

Moussa Latoundji.