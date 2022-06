Bénin 0-1 Mozambique: la relève est en marche selon Jordan Adeoti

Jordan Adeoti ne voit pas tout en noir après à la double défaite des Écureuils, face au Sénégal (1-3) et contre le Mozambique (0-1) en éliminatoire de la CAN 2023. Le milieu défensif estime que l’équipe nationale peut rêver d’un lendemain meilleur avec la relève qui est déjà en marche.

Débarqué dans ces éliminatoires avec la casquette de favori dans le groupe L, le Bénin a vite baissé la tête. Les Écureuils n’ont enregistré aucun point lors de leurs deux premières sorties dans ces phases qualificatives. Sèchement battus par le Sénégal (1-3) pour leur entrée en lice, les poulains du sélectionneur national Moussa Latoundji se sont inclinés contre le Mozambique (0-1) à domicile lors de la deuxième journée des éliminatoires.

Un revers très critiqué tant l’équipe béninoise avait les moyens pour prendre ses trois premiers points dans ce tournoi. En effet, alors qu’ils avaient bien démarré la rencontre avec un pressing très haut, la bande à Steve Mounié a levé le pied après seulement la demi-heure de jeu. Une aubaine pour l’équipe adverse qui en a profité pour punir les locaux sur une frappe lourde de Geny Catamo à la 38è minute. Les visiteurs auraient même pu alourdir la marque si les attaquants adverses avaient été plus adroit devant des défenseurs béninois laxistes ou un gardien qui se trompe de rôle en se substituant à un dribbleur.

Mais Jordan Adeoti n’a pas cette lecture de la prestation de ses coéquipiers. L’international béninois, absent lors de ces deux confrontations en raison d’un problème familial, a également réagi à la double sortie des siens. Sans aller jusqu’à dresser des louanges aux Écureuils, le joueur de 33 ans a félicité ses coéquipiers pour leur détermination et leur combativité malgré la double défaite dans ces phases éliminatoires. Le joueur de 33 ans estime qu’au vu de ce qu’ont montré les béninois, la relève est en marche.

« On aime tous le Bénin et cette équipe. On veut aller à cette CAN (2023 en Côte d’Ivoire). Je suis fier de la nouvelle génération qui arrive, Junior (Olaitan), Bawa (Salim), Tosin (Aiyegun) comme je le suis de ceux qui ont fait progresser la sélection nationale depuis plusieurs années. On essaie souvent de nous opposer alors que l’on est ensemble tous derrière une même nation. L’unité a fait et doit faire notre réussite pour les échéances à venir quelque soit les joueurs que nous représenteront« , a-t-il ajouté.