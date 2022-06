Bénin 0-1 Mozambique: la mère de Jodel Dossou « insultée et bousculée » au stade

Après leur défaite face à l’équipe mozambicaine, les Écureuils du Bénin ont subi la colère noire des supporters. Leur bus a été dans un premier temps bloqué, et après attaqué par des jets de pierres. Selon Jodel Dossou, sa mère qui était présente au stade a été insultée et bousculée.

Dans un entretien accordé à l’Equipe, l’attaquant de Clermont fait savoir que sa mère a été insultée et bousculée au stade après le match contre la Mozambique. Il a également déclaré qu’il a été touché dans l’attaque du bus. « J’ai une belle entaille, ça va prendre quelques semaines pour cicatriser. Trois ou quatre autres joueurs ont été touchés », a-t-il déclaré.

Ça a été traumatisant, et ce qui est aussi triste, c’est que ma mère, présente au stade, a été insultée et bousculée parce qu’elle portait mon maillot. Jodel Dossou

Selon le récit de l’attaquant Tidjani Anane, le bus des Écureuils a fait plus de deux heures avant de sortir du stade. Mais ce n’était pas encore le bout de tunnel. « Mais quelques centaines de mètres après avoir quitté les lieux, notre bus a été attaqué par des personnes qui ont lancé des cailloux des deux côtés de la route, et nous avons eu très peur », a-t-il confié.

Pour disperser la foule, les éléments de la police républicaine qui escortait la délégation des Écureuils ont dû faire usage de gaz lacrymogènes.

Le Bénin, dernier de son groupe

Dans le groupe L, le Sénégal est classé premier avec 6 points. Il est suivi du Mozambique qui totalise 4 points, le Rwanda avec 1 point et le Bénin ferme la marche avec zéro point.

Moussa Latoundji mise sur le match retour pour renverser la tendance face au Mozambique. « Ce n’est pas encore la fin. On va continuer le travail et on peut aller là bas et gagner », a-t-il dit.