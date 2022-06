Bénin 0-1 Mozambique: « Je suis toujours assistant », rappel important de Moussa Latoundji

Après la défaite du Bénin face au Mozambique, Moussa Latoundji qui conduit l’équipe depuis le départ de Michel Dussuyer a rappelé qu’il est « toujours assistant ». Il ne se sent pas menacé et estime qu »il faut du temps pour remettre l’équipe sur les rails.

Cette deuxième défaite d’affilée des Écureuils pourrait lui coûter son poste, mais Moussa Latoundji ne voit pas les choses sous cet angle. L’ancien joueur de l’équipe national, rappelle qu’il est « toujours assistant » et qu’il n’y a pas si longtemps qu’il a pris en main la sélection. « Je suis toujours assistant. Il y a quelques jours qu’on a pris l’équipe », a-t-déclaré.

L’adjoint de l’ex-entraîneur Michel Dussuyer fait constater le travail qui se fait actuellement pour le rajeunissement de l’équipe, mais il souligne qu’il faut encore du temps pour parfaire les choses. « On a besoin du temps pour travailler et revenir au top niveau », a confié Moussa Latoundji.

« Ce n’est pas encore la fin »

Malgré les deux défaites, Moussa Latoundji ne désespère pas. Le Bénin est actuellement dernier de sa poule, mais demain pourrait être meilleur selon le sélectionneur. Latoundji mise sur le match retour pour renverser la tendance face au Mozambique. « Ce n’est pas encore la fin. On va continuer le travail et on peut aller là bas et gagner », a-t-il dit.

Pour rappel, dans le groupe L, le Sénégal est classé premier avec 6 points. Il est suivi du Mozambique qui totalise 4 point, le Rwanda avec 1 point et le Bénin ferme la marge avec zéro point.

# Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Senegal v v > 2 2 0 0 4 1 3 6 2 ▲ Mozambique n v > 2 1 1 0 2 1 1 4 3 ▼ Rwanda n d > 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Benin d d > 2 0 0 2 1 4 -3 0