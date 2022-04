Benfica : courtisé par plusieurs cadors, Darwin Nuñez parle de son avenir

Encore buteur contre Liverpool, mercredi, en Ligue des Champions, Darwin Nuñez n’arrête plus d’enchaîner les performances de hautes volées, attirant l’œil des plus gros cadors européens. Face à la presse après la rencontre contre les Reds, la jeune pépite uruguayenne a fait le point sur son avenir.

Darwin Nuñez est la nouvelle sensation en Europe. Le jeune buteur de Benfica n’en fini plus de séduire par sa régularité et son réalisme devant le but. Cette saison, l’attaquant de Benfica a inscrit 6 buts en 6 matchs de Ligue des Champions, dont deux lors de la double confrontation contre Liverpool. Une performance qui a d’ailleurs séduit le coach des Reds Jürgen Klopp, qui a fait l’éloge de la pépite .

«C’est un très bon garçon, je le connaissais avant, bien sûr, mais il a bien joué contre nous. Il est fort physiquement, rapide, calme à la finition. C’est très bien. S’il évite les blessures, il fera une belle carrière», a déclaré le technicien allemand. Évidemment, avec de telles performances, Nunez est courtisé par les plus grands clubs européens notamment le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, Chelsea, Newcastle, Manchester United, Manchester City, l’Atlético de Madrid, pour ne citer que ceux-là.

Nuñez ne s’emballe pas

Mais malgré toute cette nouvelle attention dont il fait l’objet, le joueur de 22 ans garde les pieds sur terre et déclare sa fidélité à Benfica. «Ce qu’a dit l’entraîneur de Liverpool sur moi est un compliment, mais ma tête est totalement à Benfica jusqu’à la fin de la saison. Je veux tout donner pour Benfica et pour ces supporters, qui sont incroyables. Mon travail, c’est de profiter de cette chance qui m’arrive. L’année passée, je n’ai pas très bien joué, cette saison est incroyable mais le mérite appartient aussi à mes partenaires», a lâché le jeune buteur.

La prochaine période des transferts sera certainement très agitée pour Darwin Nuñez, qui ne devrait pas manquer d’offre. Son club actuel, le Benfica, demandera au minimum 80 M€ pour le joueur sous contrat jusqu’en 2025. Après Kylian Mbappé et Erling Haaland, l’Europe a trouvé sa nouvelle sensation.

Partager :

Tweet

WhatsApp

Telegram

Imprimer