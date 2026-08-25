Belgique : la cagnotte de soutien à Grégory Lenoci dépasse les 70 000 euros

Une cagnotte en ligne organisée en soutien à Grégory Lenoci, condamné le 20 août à 17 ans de prison pour tentative d’assassinat sur son voisin, a dépassé les 70 000 euros, selon la RTBF. Cette collecte, destinée à cet homme et à sa famille, suscite un débat en Belgique sur sa légalité et sa portée morale.

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné Grégory Lenoci à 17 ans de prison, assortis d’une mise à la disposition du juge de l’application des peines pendant dix ans, pour avoir tenté de tuer son voisin, désigné sous les initiales Marc P. Le tribunal a retenu la préméditation et estimé que l’accusé avait une réelle intention de donner la mort.

Les faits remontent à juillet 2025. Le beau-fils de Grégory Lenoci avait rapporté avoir subi des attouchements chez ce voisin, qui faisait déjà l’objet d’une condamnation antérieure pour des faits de pédophilie et se trouvait sous conditions judiciaires. Grégory Lenoci s’était alors rendu chez lui pour l’agresser ; sa victime se trouve depuis dans un état semi-végétatif.

L’annonce du verdict, le 20 août, a été marquée par des débordements dans la salle d’audience : plusieurs personnes présentes ont manifesté bruyamment leur désapprobation, et Grégory Lenoci a été évacué par la police en lançant des insultes. Son avocat a dénoncé une atmosphère où, selon lui, « une bonne justice ne se rend jamais dans la rue ».

Une collecte qui interroge

Lancée dans la foulée du procès, la cagnotte avait déjà dépassé les 65 000 euros le 24 août avant de franchir la barre des 70 000 euros. Son ampleur a conduit plusieurs médias belges à s’interroger sur la légalité d’une telle collecte en faveur d’une personne condamnée, ainsi que sur la question de savoir si la soutenir financièrement revient, d’une certaine manière, à cautionner ses actes.

Une affaire qui continue de diviser

Le retentissement de cette condamnation dépasse les frontières belges, alimenté par la diffusion sur les réseaux sociaux, en juillet 2025, des images de l’agression commise par Grégory Lenoci. Le collège de supervision judiciaire a de son côté condamné « avec la plus grande fermeté » les débordements survenus après le verdict, les jugeant incompatibles avec le respect dû à l’institution judiciaire. Grégory Lenoci dispose de 30 jours pour faire appel de sa condamnation.