Belgique : 18 ans de prison requis contre le braqueur français Antonio Ferrara

Le parquet de Bruxelles a requis, lundi 31 août 2026, une peine de 18 ans de prison contre le braqueur français Antonio Ferrara, jugé avec neuf coaccusés pour un projet d’attaque armée visant un centre-fort de Bochum, en Allemagne, où étaient entreposés devises, bijoux et objets de valeur.

Le projet avait été déjoué le 27 février 2025 à Eupen, dans l’est de la Belgique près de la frontière allemande, lors d’une vaste opération des unités spéciales de la police belge. Le groupe avait loué un logement dans cette ville pour y préparer l’attaque, jugée en Belgique en raison du lieu de l’interpellation.

Devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, où le procès s’est ouvert le 20 avril 2026, le parquet a estimé Ferrara « bien impliqué dans cette tentative d’attaque ». Parmi ses coaccusés figurent son frère Massimiliano Ferrara et Walid Tarsim.

Surnommé « le roi de la belle » en raison de deux évasions spectaculaires, Antonio Ferrara a déjà été condamné en France pour plusieurs braquages à main armée et une tentative de meurtre. Il avait été remis en liberté en juillet 2022.

Une procédure émaillée d’incidents

En cours de procès, la défense de Ferrara a tenté sans succès de faire récuser les juges de la 46e chambre correctionnelle, estimant arbitraire le calendrier des audiences fixé par le tribunal. La cour d’appel de Bruxelles a rejeté cette demande le 2 juillet 2026.

Le jugement sur le fond est attendu plusieurs semaines après l’audience de réquisitoire du 31 août. Ferrara comparaissait libre lundi, après avoir été placé en détention provisoire au moment de son arrestation en 2025.