Béatrice Dalle : elle évoque son mariage avec un homme détenu pour violences conjugales

Béatrice Dalle a de nouveau provoqué les médias lors d’un entretien accordé à Laurent Baffie le 4 février sur sa chaîne YouTube Coloscopie , déclarant notamment : « Je dois avoir un trouble psychologique. Je suis amoureuse de Poutine. Tous les mecs qui font peur, j’aime bien ». L’actrice de 61 ans est revenue sur son parcours personnel et professionnel, évoquant son enfance, un séjour en hôpital psychiatrique, ses débuts au cinéma et, surtout, ses relations amoureuses marquées par des liaisons tumultueuses et une union avec un homme incarcéré pour violences conjugales.

Dans cet entretien où elle ne ménage pas ses propos, Béatrice Dalle a abordé sa vie sentimentale, marquée par plusieurs unions et relations médiatisées. Mariée en 1985 au peintre Jean‑François Dalle, elle a divorcé trois ans plus tard. La comédienne a également été en couple dans les années 1990 avec le rappeur JoeyStarr, relation largement relayée par la presse à l’époque.

Par la suite, elle a épousé Guénaël Meziani, rencontré lors du tournage de l’adaptation cinématographique de la pièce Tête d’or, mise en scène par Gilles Blanchard au sein de la maison d’arrêt de Brest. Les noces ont été célébrées à la prison de Brest le 3 janvier 2005, selon les éléments relayés pendant l’entretien.

Béatrice Dalle mariée à un homme violent : elle regrette

Interpellée par Laurent Baffie sur son attirance pour les « bad‑boys », Béatrice Dalle a confirmé une attirance pour des hommes « qui font peur », citant, entre autres formules provocatrices, son « amour » pour Poutine. L’animateur a rappelé que cette attirance l’avait menée à épouser un homme incarcéré pour violences conjugales. Elle a répondu sans détours : « J’étais une conne finie mais il me plaisait et il avait un truc. Le vice de ce mec là, c’est qu’il était brillant. C’était une saloperie mais je n’aurais pas été séduite par un bad boy qui n’a pas de cerveau. »