Bayern Munich : Robert Lewandowski détruit l’attitude du club

Dans des propos tenus sur OnetSport ce lundi, Robert Lewandowski a détruit l’attitude du Bayern Munich qui veut le garder au club contre sa volonté. L’attaquant polonais évoque un manque de loyauté.

La guerre continue entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski. Alors que l’attaquant polonais désire quitter la Bavière, les Munichois ne démordent pas et comptent bien conserver leur joueur. Le président du Bayern Munich a d’ailleurs été clair sur ce sujet il y a quelques jours.

“Nous l’avons toujours dit, Robert Lewandowski a un contrat avec le Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2023. Et un contrat est un contrat ! Où en serions-nous si un joueur pouvait mettre fin à un contrat prématurément alors que nous, en tant que club, devrions le payer intégralement jusqu’au dernier jour du contrat ? Je suis un peu surpris que Robert ait choisi de rendre l’affaire publique, je ne l’aurais pas fait à sa place”, avait expliqué le dirigeant Munichois.

Lewandowski déçu par l’attitude Bayern

Sauf que Robert Lewandowski ne l’entend pas de cette oreille et ne comprend pas l’attitude de son club envers lui. « Quand vous avez été dans un club pendant tant d’années, que vous étiez toujours disponible pour jouer, malgré les blessures et les douleurs, que vous avez donné le meilleur de vous-même, je pense qu’il est mieux de trouver une bonne solution pour les deux parties. Et ne pas chercher une décision unilatérale. Cela n’a pas de sens. Pas après tout ce temps », a lâché le meilleur buteur de Bundesliga.

Pour l’attaquant polonais, le Bayern Munich devrait faire preuve de “loyauté” et de “respect”, au vu de tout ce qu’il a accompli pour le club allemand : « Quel footballeur voudra venir au Bayern en sachant qu’une telle chose pourrait lui arriver ? Où sont alors la loyauté et le respect ? J’ai toujours été prêt, j’ai passé huit belles années ici, j’ai rencontré tellement de gens formidables et je voudrais que cela reste ainsi dans mon esprit. Je pourrais comprendre si j’avais joué ici pendant deux ou quatre ans, mais après une telle carrière réussie, ma volonté et mon soutien, la loyauté et le respect sont probablement plus importants que cette affaire ». Le bras de fer va de toute évidence se poursuivre entre les deux parties.