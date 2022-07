Bayern Munich: premier but de Sadio Mané sous ses nouvelles couleurs (vidéo)

Recruté cet été par le Bayern Munich, Sadio Mané a marqué ce jeudi son premier but avec le club bavarois.

Sadio Mané n’aura pas mis beaucoup de temps pour faire ses preuves avec le Bayern Munich. Titulaire ce jeudi face à DC United pour son premier match sous les couleurs bavaroises, l’attaquant sénégalais a ouvert son compteur-but sur une superbe réalisation.

Dans un match amical comptant pour les préparatifs de la saison 2022-2023, le Lion de la Téranga a ouvert le score sur un penalty surpuissant, inarretable pour le gardien, suite à une faute provoquée par Lucas Copado. Très remuant dans la partie, le natif a délivré quelques minutes plus tard une merveille de passe à Serge Gnabry pour le 3-0 après le second but des allemands inscrit par Marcel Sabitzer.

TOOOOORRR!!!



Premier but de Sadio Mané sous ses nouvelles couleurs!

Un pénalty surpuissant, inarretable pour le gardien. Lucas Copado avait provoqué la faute.



04' | DC United 0️⃣-1️⃣ FC Bayern — FC Bayern France 🇫🇷 (@FCBayern_French) July 20, 2022

Finaliste pour le Ballon d’Or africain 2022 qui dévoilera son propriétaire ce jeudi, Sadio Mané devrait s’envoler après la rencontre pour Rabat au Maroc où aura lieu dans la soirée la cérémonie des CAF Awards 2022. Une grande cérémonie qui réunira le gratin du football africain et au cours de laquelle les meilleurs seront primés dans plusieurs catégories notamment le meilleur joueur de l’année qui repartira avec le très convoité BO du continent.

En course avec son compatriote Edouard Mendy, le gardein de but de Chelsea, et le buteur égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, Sadio Mané avait expressément demandé à ses dirigeants munichois d’être de la cérémonie. Peut-être que le joueur de 30 ans est déjà informé qu’il remportera le titre pour la deuxième fois de sa carrière après 2019? Rendez-vous ce soir à 18 heures (GMT) au complexe Mohammed VI de football de Maâmoura à Rabat. Un événement à suivre en direct sur la troisième chaîne du groupe marocain SNRT Arryadia. Les canaux digitaux de la CAF retransmettront également en direct la cérémonie.