Bayern Munich: la réaction de Sadio Mané après sa visite médicale

Sadio Mané a passé mardi avec succès sa visite médicale et devrait officiellement s’engager avec le Bayern Munich ce mercredi. Après les examens de routine, le Sénégalais a lâché quelques mots à la presse.

Encore quelques heures et Sadio Mané deviendra un joueur du Bayern Munich. L’attaquant sénégalais devrait s’engager pour trois ans avec le club bavarois avec un salaire estimé à 20 millions d’euros selon la presse européenne. Arrivée mardi à Munich, le champion d’Afrique en titre a passé avec succès sa visite médicale.

Après cette traditionnelle étape dans les locaux du club bavarois, le joueur de 30 ans a lâché quelques mots à la presse allemande. « Quand mon agent m’a parlé pour la première fois de l’intérêt du Bayern, j’ai tout de suite été excité. Je me suis tout de suite vu là-bas. Pour moi, c’était le bon club au bon moment. C’est l’un des plus grands clubs du monde et l’équipe se bat toujours pour chaque titre. Donc pour moi c’était une très bonne idée et la bonne décision de venir ici », a lancé Sadio Mané au micro de Bild.

« Mon agent m’a dit qu’il y avait des demandes d’autres clubs. Ça fait partie du business. Mais j’ai tout de suite eu le feeling quand le Bayern m’a présenté son projet. Je me suis retrouvé dans le projet du Bayern plus que n’importe qui d’autre », a ajouté le meilleur buteur de la sélection sénégalaise.