Bayern Munich: la grosse bourde de Sadio Mané après son officialisation

Au micro du site du Bayern Munich après son officialisation, Sadio Mané a fait l’éloge de son ancien club de Liverpool qu’il qualifie de meilleure équipe au monde. Une grosse bourde communicationnelle qui ne va certainement pas plaire à ses nouveaux dirigeants.

Sadio Mané est depuis quelques heures un joueur de Liverpool. L’attaquant sénégalais a signé un contrat de trois ans avec le club bavarois. L’officialisation a été faite ce mercredi par le géant munichois dans un communiqué sur ses canaux officiels. «Le FC Bayern a recruté Sadio Mané du Liverpool FC. L’attaquant de 30 ans a signé un contrat avec les champions d’Allemagne du record jusqu’au 30 juin 2025», ont écrit les champions d’Allemagne sur leurs réseaux sociaux.

Après la pose, le néo-bavarois s’est sacrifié à la traditionnelle conférence de presse. Un exercice dans lequel le Lion de la Téranga n’est visiblement pas très doué puisque le champion d’Afrique en titre a fait un énorme raté communicationnel.

L’ancien des Reds a en effet qualifié Liverpool de meilleur club au monde. « … C’est le meilleur club du monde, donc je leur souhaite tout le meilleur, mais pour moi, le football est toujours une question de dévouement et de travail très, très dur. C’est ce en quoi j’ai confiance et ces joueurs l’ont fait et le font, donc je pense que cela fonctionnera toujours bien pour eux« , a-t-il déclaré dans une interview accordée au site officiel du club.

Une grosse erreur qui ne va certainement pas plaire aux fans du Bayern Munich. Mais le joueur pourra se rattraper sur le terrain avec ses prestations XXL dont il a le secret.