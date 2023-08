Bayern Munich: Harry Kane dévoile les raisons de sa venue

Lors d’une entrevue accordée à Sky Sport Allemagne, Harry Kane (30 ans) a révélé les raisons de sa décision de rejoindre le Bayern Munich. Il a expliqué que ce choix vise à accroître sa crédibilité et à se rapprocher de la distinction du Ballon d’Or, bien qu’il ait tenu à préciser que cela n’est pas sa priorité absolue.

Harry Kane a quitté Tottenham cet été pour rejoindre le Bayern Munich. Un nouveau départ pour l’international Anglais qui espère avoir plus de reconnaissance dans la suite de sa carrière grâce à ce transfert, après avoir laissé une trace indélébile chez les Spurs. Dans une interview à Sky Sport Allemagne, il déclare: « Pour m’améliorer, je dois jouer au plus haut niveau. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. Je veux toujours gagner dans toutes les compétitions et repousser mes limites tant que je joue professionnellement.« , relayé par RMC Sport.

En s’engageant avec le mastodonte bavarois, Kane vise à enrichir enfin sa collection de trophées et à consolider davantage sa position parmi les joueurs les plus éminents de l’ère actuelle. « Si vous ne jouez pas dans un club de haut niveau comme le Bayern, vous serez rapidement remis en question. J’ai réussi à faire face à ce genre de pression dans ma carrière jusqu’à présent, que ce soit à Tottenham ou en équipe nationale anglaise. Je me concentre sur l’équipe et moi-même personnellement, au lieu de s’occuper de la couverture. Un bon départ à Brême (1ere journée de Bundesliga, vendredi), sera important pour réussir le premier mois de la saison.« , ajoute-t-il.

Kane veut aussi remporter le Ballon d’or avec le Bayern, même s’il n’en fait pas une obsession. « Si vous voulez gagner le Ballon d’Or, vous devez gagner des titres avec vos équipes. Bundesliga, Ligue des champions, Euro – il y a quelques opportunités qui s’offrent à moi. Ma tâche principale est de marquer des buts – et c’est exactement ce sur quoi je mets l’accent en ce moment. Je ne pense pas à des récompenses individuelles comme le Ballon d’Or pour le moment.«

