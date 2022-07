Bayern Munich: Franck Ribéry juge la venue de Sadio Mané

Interrogé par Bild, l’ancien joueur du Bayern Munich, Franck Ribéry s’est montré très enthousiaste quant à la venue de Sadio Mané dans le club Bavarois.

Recrue phare du mercato estival du Bayern Munich, Sadio Mané devra se montrer à la hauteur des attentes placées en lui pour la saison prochaine. Et à en croire la légende vivante des Munichois, Franck Ribéry, le sénégalais ne devrait pas avoir trop de mal à mettre tout le monde d’accord en Bavière.

« Je ne peux que féliciter le Bayern pour le transfert de Sadio Mané. C’est un super transfert pour toute la Bundesliga. Bien sûr, la concurrence est énorme maintenant. Mais Sadio est polyvalent et peut jouer partout, pas seulement à gauche.

Je me souviens de la grande excitation qui régnait lorsque j’ai rejoint le Bayern en 2007. Quant à Mané, les attentes seront élevées, mais je pense que Sadio va réussir. Un bon début sera important. Je sais par expérience que les fans du Bayern facilitent les débuts car ils accueillent tout le monde à bras ouverts« , a déclaré l’ex-international français pour Bild.

Sadio Mané sort d’une saison convaincante. Vainqueur de la CAN en début d’année avec le Sénégal, l’ancien joueur de Southampton a inscrit 23 buts et délivré 5 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues. Il est d’ailleurs l’un des favoris pour le prochain Ballon d’Or, avec Karim Benzema et Mohamed Salah. La nouvelle mission du sénégalais est de conquérir l’Allianz Arena, et nul doute qu’il y arrivera.