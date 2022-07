Bayern Munich: déjà un premier accrochage entre Sadio Mané et son entraîneur Nagelsmann?

Finaliste pour le Ballon d’Or africain 2022 qui dévoilera son propriétaire ce jeudi, Sadio Mané devrait logiquement être de la cérémonie de la remise du trophée qui se tiendra à Rabat au Maroc. Ce qui n’est pas pour plaire au Bayern Munich.

Ce jeudi 21 juillet 2022 à Rabat au Maroc auront lieu les CAF Awards. Une grande cérémonie qui réunira le gratin du football africain et au cours de laquelle les meilleurs seront primés dans plusieurs catégories notamment le meilleur joueur de l’année qui repartira avec le très convoité Ballon d’Or africain. La Confédération africaine africaine de football a d’ailleurs dévoilé ce mercredi la liste des trois finalistes pour le BO. Et l’instance faîtière du foot sur le continent a retenu les sénégalais Sadio Mané et Edouard Mendy et l’égyptien Mohamed Salah.

Vainqueur de la CAN 2022 et auteur d’une saison 2021-2022 remarquable avec Liverpool, Mané est l’un des grands favoris pour ce Graal. Le Lion de la Téranga souhaite même être de la cérémonie pour peut-être remporter le trophée pour la deuxième fois de sa carrière. Mais pour cela, le Sénégalais devra mettre en pause sa tournée estivale aux Etats-Unis. Recruté cet été par le Bayern Munich, le natif de Bambali prépare la prochaine saison au pays de l’oncle Sam avec son nouveau club.

Et quitter les siens pour un long voyage en terre marocaine n’est pas vraiment du goût des Bavarois et leur entraîneur Julian Nagelsmann qui a réagi à cette situation. Mais ne voulant pas froisser sa nouvelle recrue, le technicien allemand a préféré laisser le choix à sa star d’en décider: «Son seul jour d’absence n’est pas grave, mais les 18 000 milles de voyage le sont. C’est beaucoup de tension, mais il veut vraiment y aller, pour, espérons-le, gagner le prix», a déclaré Nagelsamm à la presse.

Reste désormais à Sadio Mané de choisir entre zapper la plus grande cérémonie sportive sur le continent ou sacrifier son premier match avec le Bayern Munich contre DC United dans la nuit de mercredi à jeudi….

#Nagelsmann über #Mané, der zur Gala Afrikas Fußballer d. Jahres nach Marokko fliegt: „Der eine Tag, den er weg ist, ist nicht schlimm – die 18.000 Flugmeilen schon eher. Es ist viel Belastung, aber er will da unbedingt hin, um hoffentlich die Auszeichnung zu bekommen.“ #FCBayern pic.twitter.com/GsrOAqtlBv — Maximilian Koch (@Koch_AZ) July 19, 2022