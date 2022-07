Bayern : les adieux de Robert Lewandowski

En attendant l’officialisation de son transfert au FC Barcelone, Robert Lewandowski a fait ses adieux au Bayern Munich ce samedi soir dans un message posté sur son compte Instagram.

C’est désormais acté. Après plusieurs années de bons et loyaux services au Bayern Munich, Robert Lewandowski claque la porte pour rejoindre le FC Barcelone. C’est donc la fin d’un long feuilleton qui aura tenu en haleine toute la planète foot pendant plusieurs semaines. En attentant de signer son contrat avec les Culés, ce qui ne devrait plus tarder, l’attaquant polonais a fait ses adieux aux Bavarois ce samedi dans un message posté sur son compte Instagram.

«Je tiens à remercier mes coéquipiers, les membres du personnel, la direction du club et tous ceux qui m’ont toujours soutenu et qui nous ont permis de remporter des trophées pour le FC Bayern. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Par-dessus tout, je tiens à remercier les supporters, car c’est vous qui faites du Bayern le club spécial qu’il est. J’ai le privilège d’avoir passé 8 années merveilleuses avec ce club et ses fans et il restera à jamais dans mon cœur», a-t-il expliqué.

La fin d’une belle histoire, un peu entachée par des joutes verbales par presse interposée entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich ces dernières semaines. Quoiqu’il en soit, le polonais s’est inscrit à jamais dans l’histoire du club allemand.