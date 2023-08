Bayern: la réaction de Harry Kane après son premier but

-Publicité-

Lors de la victoire (4-0) du Bayern Munich sur la pelouse du Werder de Brême ce vendredi soir, Harry Kane a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Après la rencontre, l’international anglais n’a pas caché sa joie.

Ce vendredi soir, en ouverture de la nouvelle saison de Bundesliga, le Bayern Munich a écrasé le Werder de Brême sur le score de 4-0. Un succès inaugural particulièrement marqué par la prestation remarquable de Harry Kane. La nouvelle recrue des Munichois a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs et a délivré une passe décisive.

Après la rencontre, l’ancien buteur de Tottenham était évidemment satisfait de sa prestation. « Je suis très heureux. Bien sûr, j’étais un peu nerveux avec le nouvel environnement et le nouveau club. Mais une fois sur le terrain, l’instinct a pris le dessus et je suis content que nous ayons obtenu un bon résultat« , a d’abord déclaré Kane, aux médias du Bayern.

Il ajoute : « C’était un bon développement par rapport à Leipzig. Nous avons eu quelques occasions en première mi-temps pour en décider plus tôt. Mais nous avons aussi mieux défendu et nous sommes très heureux d’avoir gardé une cage inviolée. » Des débuts parfaits de Harry Kane donc, également encensé par son entraîneur Thomas Tuchel.

« La passe décisive était excellente, le but était un classique. Il prend beaucoup de temps et frappe là où il veut qu’il aille. Il est absolument génial, humain, sa présence, sa façon de s’entraîner et bien sûr sa qualité. Il a fourni une passe décisive et en a mis une – ça peut continuer comme ça. », a lâché le technicien allemand au sujet de la prestation de son attaquant.

