Bayern : Julian Nagelsmann menacé de mort, après l’élimination contre Villarreal

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur du Bayern Munich a révélé qu’il a reçu des menaces de mort, après l’élimination des bavarois contre Villarreal en quart de finale de la Ligue des Champions mercredi dernier.

Mercredi, dernier, à la surprise générale le Bayern Munich disait adieu à la Ligue des Champions, après son match nul en quart de finale retour contre Villarreal (1-1). Une élimination qui a provoqué la colère de plusieurs fans allemands qui s’en sont pris au coach bavarois, Julian Nageslamnn. En conférence de presse, ce vendredi, avant d’affronter l’Arminia dans le cadre de la 30e journée de Bundesliga, le technicien allemand a révélé qu’il a reçu des menaces de mort.

«je sais que je serai toujours critiqué de tous les côtés, c’est normal et je peux y faire face. Mais avec 450 menaces de mort sur Instagram, c’est moins facile», a lâché l’ancien entraîneur de Leipzig avant d’enchaîner. «Si les gens veulent me tuer c’est une chose mais ils s’attaquent à ma propre mère qui ne s’intéresse même pas au football. Je ne peux pas le comprendre. Aussitôt qu’ils éteignent la télévision, les gens oublient toute décence. Et ils pensent qu’ils ont raison, c’est ça le pire»

La fin de saison s’annonce tendue du côté du Bayern Munich, éliminé aussi de la Coupe nationale, les munichois n’ont plus que le championnat pour sauver leur saison. Heureusement, au classement de la Bundesliga, les coéquipiers de Robert Lewandowski, ont 9 points d’avance sur leur dauphin le Borussia Dortmund, a 4 journées de la fin. Mais pas sûr qu’un nouveau titre de champion suffisent à calmer la colère des fans contre le jeune entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann.

Partager :

Tweet

WhatsApp

Telegram

Imprimer