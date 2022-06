Bayern: avec ou sans Lewandowski? Sadio Mané a tranché

Alors qu’il va s’engager avec le Bayern, Sadio Mané pourrait être associé à Robert Lewandowski en attaque la saison prochaine. Un scénario qui n’effraie cependant pas le Sénégalais qui est prêt pour le challenge.

Sauf retournement spectaculaire de situation, Sadio Mané va s’engager avec le Bayern Munich. L’attaquant sénégalais qui est depuis mardi en Allemagne a déjà passé sa visite médicale et devrait probablement signer son contrat ce mercredi avant une présentation officielle en tant que joueur bavarois. Le champion d’Afrique en titre devrait signer un contrat de trois ans avec un salaire annuel de 20 millions d’euros selon la presse européenne.

Pour sa première interview en tant que joueur du géant munichois, l’international sénégalais s’est confié à Bild. L’ancien de Liverpool a parlé de son possible association avec Robert Lewandowski en attaque la saison prochaine. le géant polonais est toujours un joueur du Bayern malgré ses envies de rejoindre le Barça cet été.

« Je ne suis pas du genre à me concentrer sur de telles choses (départ possible de Lewandowski). Je suis ici pour le Bayern et je ferai tout ce que je peux pour gagner des trophées avec mes coéquipiers. » , a confié celui qui a traversé l’Europe, ayant joué au FC Metz, au Red Bull Salzburg, à Southampton et à Liverpool.

