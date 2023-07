Basket: une infection virale perturbe le championnat d’Europe U18

Une infection virale a touché six équipes et une douzaine de joueurs, lors du championnat d’Europe FIBA U18 (qui se déroule à Niš, en Serbie), comme le rapporte RMC Sport ce mercredi.

Le Championnat d’Europe FIBA U18, qui a lieu entre le 22 et le 30 juillet en Serbie, traverse une série de difficultés. Après un problème des parquets glissants, la compétition a été frappée par une propagation inquiétante d’une infection virale, perturbant sérieusement les matchs. Mercredi, malgré les problèmes rencontrés, les matchs ont finalement repris, mais l’ombre de l’infection plane toujours sur l’événement.

Cette infection virale a touché de plein fouet six équipes participantes, y compris des nations de renom telles que l’Espagne et la Slovénie, affectant également une douzaine de joueurs. Les symptômes signalés par les personnes infectées étaient particulièrement préoccupants, comprenant des douleurs abdominales, des fièvres et des diarrhées.

La FIBA a donné aux équipes touchées, l’opportunité de reporter leurs matchs mais aucune n’a accepté. L’instance faîtière du basketball se veut tout de même optimiste pour la suite du tournoi. »Certains membres des équipes sont toujours affaiblis par l’infection mais la majorité de ceux qui ont été touchés ont soit guéri, ou sur le point de se rétablir totalement. », déclare-t-elle dans un communiqué.

Des parquets glissants

Avant l’infection virale, le championnat d’Europe FIBA U18 avait malheureusement été marqué par un problème récurrent : les parquets glissants, à l’origine de plusieurs blessures chez les joueurs. Lors du match opposant la Turquie à la Pologne, la situation a atteint un point critique : en raison de l’humidité et de l’absence d’air conditionné, les joueurs ont refusé de tenter le moindre tir au cours des dernières minutes et ont finalement décidé de boycotter la fin du match.

Cette situation a été rendue encore plus dramatique par l’incident impliquant le joueur polonais Jakub Szumert, qui avait perdu connaissance lors d’un entraînement. À la suite de cet événement, il a été annoncé qu’il ne pourrait plus participer au reste de la compétition.

