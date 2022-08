Basket: les joueurs et joueuses français évoluant en Russie exclus de la sélection

La Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé ce lundi que les joueurs et joueuses évoluant en Russie ou en Biélorussie ne sont plus sélectionnables en équipe de France, à cause du conflit en Ukraine.

La guerre en Ukraine continue d’impacter négativement le sport. Après le football, le tennis ou encore l’athlétisme, c’est au tour du Basket d’en faire les frais. En effet, dans un communiqué publié ce lundi, la FFBB a annoncé que les joueurs et joueuses évoluant en Russie ou en Biélorussie ne seront plus sélectionnés en équipe de France.

« Le Bureau Fédéral a décidé que les joueurs, joueuses et staffs qui signeraient un contrat avec un club russe ou bélarusse ne pourront plus être sélectionnés tant que les mesures d’exclusion de toutes les compétitions internationales seront en vigueur. Cette décision s’applique également aux joueurs, joueuses, membres du staff ayant déjà signé avec un club russe ou bélarusse« , indique la Fédération française de basketball dans sa publication. De plus, les joueurs et joueuses convoqués devront signer une attestation sur l’honneur avant de participer aux compétitions internationales.

📢 La FFBB s'est positionnée concernant le conflit en Ukraine et les équipes nationales séniors de 🏀. + d'infos 👉 https://t.co/2ICyqgvN9U pic.twitter.com/jsdaB42Rv1 — FFBB (@ffbasketball) August 1, 2022

Ces mesures touchent l’avenir international de plusieurs joueurs des Bleus. Il y a d’abord Louis Labeyrie (30 ans) qui compte 34 sélections avec l’équipe française de Basket et qui vient de signer un contrat avec le club russe de Kazan. Le joueur du CSKA Moscou, Livio Jean-Charles (28 ans – 4 sélections), est lui aussi dans l’impasse. De son côté, Thomas Heurtel, retenu par Vincent Collet pour la préparation des Bleus à l’Euro 2022 en Allemagne (1er-18 septembre), disposerait d’un accord avec le Zenit Saint-Petersbourg.