Barrages LDC: les résultats de ce mercredi

-Publicité-

Découvrez les résultats des trois dernières rencontres de la phase aller des barrages de la Ligue des champions, qui se sont déroulées ce mercredi soir.

Tombeur de l’Olympique de Marseille la semaine dernière, Le Panathinaïkos devra se réveiller pour espérer disputer la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison. Ces derniers se sont en effet inclinés à Braga sur le score de 2-1. Cette défaite aurait pu être plus large pour le club grec, qui maintient le suspens dans cette double confrontation après son but en fin de partie.

Dans un autre match palpitant, Galatasaray a remporté une victoire de 3-2 contre Molde, dans un retournement de situation passionnant. Lors de cette rencontre, Mauro Icardi, ancien buteur du PSG et de l’Inter Milan, a marqué un but exceptionnel. Enfin, le match entre le Maccabi Haïfa et les Young Boys s’est terminé sur un match nul 0-0. Les deux équipes se retrouveront dans une semaine pour une revanche où elles tenteront de se départager.

- Publicité-

Les résultats

Maccabi Haïfa 0 – 0 Young Boys

Braga 2 – 1 Panathinaïkos : Ruiz (51e), Djalo (74e) ; Mancini (90e+5)

Molde 2 – 3 Galatasaray : Ellingsen (8e), Haugen (57e) ; Oliveira (5e), Icardi (29e), Midtsjo (90e+4)

Articles similaires