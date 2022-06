Barcelone: Gerard Piqué dans le viseur de la justice espagnole

La présidente d’un tribunal de Madrid a décidé d’ouvrir une enquête contre Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football, et Gerard Piqué, capitaine du FC Barcelone et PDG de l’entreprise Kosmos, a révélé le média IUSPORT ce mardi. Les deux hommes sont épinglés dans l’affaire de l’attribution suspecte de la Supercoupe d’Espagne à l’Arabie Saoudite.

Il y a quelques mois, El Confidencial diffusait des conversations audios entre Gerard Piqué et le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, datant de 2019 sur le projet de refonte de la Supercoupe d’Espagne. On apprenait ainsi que Kosmos, l’entreprise de Piqué, est intervenue pour faire disputer la Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite pendant trois ans. Ce qui avait créé une grande polémique.

Ce mardi, IUSPORT indique que la présidente du Tribunal de Première Instance et d’Investigation Préliminaire numéro 4 de Majadahonda dans la communauté autonome de Madrid a décidé d’ouvrir une « procédure préliminaire pour le délit présumé d’administration déloyale et de corruption dans les affaires« , suite à la plainte de l’Association Transparency, déposée le 30 mai dernier contre le président de la fédération espagnole et Gerard Piqué.

Une enquête va être ouverte

Une enquête préliminaire va donc être ouverte pour déterminer « la nature et les circonstances de l’événement, ainsi que les personnes qui y ont participé » comme le stipule la loi espagnole. Il devrait être ensuite décidé du tribunal qui sera chargé de la plainte. De son côté, le plaignant affirme que Luis Rubiales a convenu avec Gerard Piqué de recevoir une commission de plusieurs millions pour le transfert de la Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite.

Dans la plainte déposée par l’Association Transparency, dirigée par Miguel Galán, a laquelle a eu accès IUSPORT on peut lire : « Le défendeur M. Rubiales ne voulait pas que la commission de 24.000.000 euros de l’autre défendeur, M. Piqué, apparaisse dans aucun document. Le stratagème qu’ils avaient concocté consistait à cacher la commission,

la rendant opaque non seulement à la société espagnole ou aux millions de personnes qui, selon l’article 3 de ses statuts, font partie de la RFEF (…) mais aussi à tous les organes internes qui pourraient les empêcher de commettre leurs actes. À cette fin, ils ont exécuté leur plan en créant l’apparence que la commission n’existait pas« .