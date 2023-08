Barça: Xavi ouvre la porte au retour de Neymar

En conférence de presse ce mardi soir après sa victoire contre Tottenham (4-2), lors du trophée Gamper, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi, a évoqué un possible retour de Neymar en Catalogne cet été. Et le technicien espagnol préfère rester prudent.

A l’occasion du trophée Gamper, un match amical de gala organisé chaque année au mois d’août au Camp Nou, le FC Barcelone a battu Tottenham sur le score de 4-2. Robert Lewandowski, Ferran Torres, Ansu Fati et Abdessamad Ezzalzouli ont inscrit les quatre buts blaugrana. Mais, à la fin de la rencontre, un autre sujet intéressait les journalistes présents en conférence de presse. En effet, l’entraîneur Xavi a été invité à se prononcer sur les rumeurs d’un possible retour de Neymar cet été.

« Neymar ? Je ne peux pas m’avancer. L’an dernier, j’avais parlé d’un joueur d’une autre équipe et ils se sont fâchés. Donc on verra bien d’ici la fin du mercato. », a-t-il laché, relayé par Footmercato. Un discours radicalement différent de celui des dernières semaines. Pour rappel, selon plusieurs médias, Neymar est prêt à quitter le PSG cet été et à faire plusieurs sacrifices pour retourner au FC Barcelone.

- Publicité-

Le dossier Neymar continue donc de captiver l’attention des amateurs de football et des observateurs du marché des transferts. Alors que le mercato estival entre dans sa dernière phase, il reste à voir si ces spéculations se concrétiseront en un retour remarquable de Neymar au FC Barcelone, ou si elles resteront finalement sans suite. Les semaines à venir promettent d’être riches en rebondissements et en surprises pour les fans du ballon rond.

Articles similaires