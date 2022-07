Barça : le salaire de Robert Lewandowski dévoilé

Robert Lewandowski va bel et bien évoluer sous les maillots du FC Barcelone la saison prochaine. Pour rejoindre l’équipe de Xavi, l’attaquant polonais a dû réduire drastiquement son salaire. Selon AS, le meilleur buteur de la saison dernière en Bundesliga va toucher 9 millions d’euros par an chez les Culés contre 24 millions à Munich.

« Le FC Barcelone et le Bayern Munich sont parvenus à un accord de principe pour le transfert de Robert Lewandowski, sous réserve que le joueur passe un examen médical et que des contrats soient signés », a annoncé le Barça dans un communiqué publié hier samedi. Lewy devrait donc rejoindre officiellement les Blaugranas dans les prochaines heures. La fin d’un long bras de fer entre l’attaquant polonais et la direction bavaroise.

Pour attirer Lewandowski, les Catalans ont dû consentir à débourser une grosse somme. En effet, le transfert se finalise à hauteur de 45 M€, plus 5 M€ de bonus, soit le montant que les Bavarois exigeaient depuis le départ. Mais de son côté, l’attaquant polonais a également fait des sacrifices pour que l’opération soit réalisable. En effet, selon AS, Lewy a dû baisser drastiquement son salaire. Le média espagnol explique que l’ancien buteur de Dortmund va toucher 9 millions d’euros chez le deuxième de la dernière édition de la Liga, contre 24 millions d’euros au Bayern Munich.

Un énorme sacrifice qui prouve à quel point le joueur avait envie de rejoindre le club entraîné par Xavi. Le FC Barcelone continue donc son mercato époustouflant. Après les arrivées de Kessié, Christensen et Raphinha, ou encore la prolongation d’Ousmane Dembélé, les Catalans vont accueillir un autre renfort de premier ordre. De quoi ravir les supporters du club, qui ont vécu avec leur équipe une saison blanche, lors du dernier exercice.