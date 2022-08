Barça: le plan du club pour inscrire ses nouvelles recrues

Toujours pas autorisé à inscrire ses recrues à moins d’une semaine de la reprise du championnat espagnol, le Barça a trouvé un plan pour régler la situation selon la presse Catalane.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le FC Barcelone est très actif sur le marché des transferts. Après avoir enregistré les arrivées libres d’Andreas Christensen et Franck Kessié, les Blaugranas ont déboursé plus de 158 millions d’euros pour s’offrir, Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Koundé. Un mercato tout feu tout flamme des Culés, qui font pourtant face à un gros problème. En effet, le club ne peut toujours pas enregistrer ses recrues à cause de ses comptes non encore validés par la Liga.

Et, même si la direction des Blaugranas est convaincue que le championnat espagnol finira par considérer les efforts consentis par le club catalan, Joan Laporta et les siens ont déjà un plan pour régler définitivement le problème. Sport nous apprend ainsi, que le patron des Culés à activer plusieurs leviers économiques pour obtenir des liquidités rapidement et répondre aux exigences du Salary Cap qui lui est imposé. Le premier, la vente de 24,5% supplémentaires de Barça Studios au fonds d’investissement GDA Luma (pour 100 millions d’euros). Pour rappel, le club a déjà cédé 25% de ce même studio à Socios.com.

Si cette première option ne fonctionnait pas, le Barça aurait alors recours à une autre solution, laquelle consisterait à économiser sur sa masse salariale en rédigeant un nouveau contrat à Gérard Piqué. Ainsi, le défenseur central, qui négocie depuis plusieurs jours avec la direction, verrait son salaire considérablement réduit. Il conserverait en revanche la même durée de contrat et resterait lié au Barça jusqu’en 2024.

Toujours selon Sport, Sergio Busquets est également prêt à se sacrifier pour permettre à son club d’inscrire ses nouveaux joueurs. Mais l’horloge tourne, puisque l’équipe entraînée par Xavi débute sa saison en Liga, le samedi prochain contre le Rayo Vallecano.