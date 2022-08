Barça: la plaque d’immatriculation de Lewandowski fait le buzz sur la toile (photo)

La voiture de Robert Lewandowski fait le buzz sur les réseaux sociaux espagnols, alors que la nouvelle recrue du club catalan poursuit son déménagement de Munich à Barcelone.

Robert Lewandowski a quitté le Bayern Munich cet été après huit années passées en bavière. Le meilleur buteur de l’équipe munichoise a changé de cap et a pris la direction du Barça où il a signé un contrat de 3 ans pour 45 millions d’euros.

Officialisé en tant que nouveau joueur du club catalan il y a quelques jours, le géant polonais a entamé cette semaine la délicate opération déménagement où il doit transférer l’ensemble de ses effets de Munich à Barcelone. Un déménagement qui se fait sous le regard curieux des fans blaugranas qui suivent avec attention ce spectacle. Mais ce qui attire le plus leur attention, c’est bien la voiture de l’international polonais. Une Bentley dont la plaque d’immatriculation a fait réagir sur la toile hier soir.

En effet, le bolide, entièrement personnalisé, arbore les initiales « M » en clin d’œil à Munich, RL de son nom et prénom et quatre neuf (9999) en référence au numéro de maillot qu’il portait au Bayern. En Allemagne, les habitants ont la possibilité de choisir les lettres et chiffres qu’ils souhaitent rajouter pour 10,20 euros.

Da isser! Lewandowski kommt nach der medizinischen Untersuchung im Bentley aus dem Krankenhaus Barmherzige Brüder. pic.twitter.com/bm8s4mIPHv — Heiko Niedderer (@itstheicebird) July 12, 2022

Robert Lewandowski va lancer sa saison 2022-2023 avec le Barça ce dimanche face aux Pumas (un club mexicain) dans le cadre de la finale du trophée Joan Gamper. Muet lors de son premier match sous les couleurs catalanes face au New York RB (2-0) en amical, le joueur de 33 ans va tenter d’ouvrir cette fois-ci son compteur-but.